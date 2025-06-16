Çorum Belediyesi tarafından Ulukavak Mahallesi’nde yapılacak olan Gündüz Bakım Evi'nin bugün temeli atılacak.

Gündüz Bakım Evi, 22 Nisan tarihinde ihale edilmiş, 9 firma teklif vermişti.

Yaklaşık maliyeti 24 milyon 300 bin TL olarak belirlenen proje kapsamında, 2667 ada 4 numaralı parselde yer alan 400 m² oturum alanı ve toplamda yaklaşık 800 m² inşaat alanına sahip bir bakım evi inşa edilecek.

Yeni yapılacak Gündüz Bakım Evi’nde; idari ofis, veli bekleme alanı, çok amaçlı salon, mutfak, yemek salonu, mescit ve 6 adet etkinlik sınıfı yer alacak.

Gündüz Bakım Evi için bugün saat 11.00'de temel atma töreni gerçekleştirilecek.