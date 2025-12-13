Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) yeni hizmet binası hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Daha önce açılış törenine katıldıkları MHP İl Başkanlığı binasına bu kez 'hayırlı olsun' dileklerini iletmek üzere giden AK Parti İl Başkanı Alar'a; ziyarette İl Başkan Yardımcısı Nurettin Karaca, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ ve Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan eşlik etti.

Ziyarette MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, İl ve Merkez İlçe yöneticileri ve teşkilat mensupları hazır bulundu.

AK Parti ve MHP yöneticilerinin biraraya geldiği ziyarette ortak siyasi iradenin güçlenerek devam ettiğini vurgulandı.

Nazik misafirperverliklerinden dolayı MHP yönetimine teşekkür eden İl Başkanı Alar, “Birlik ve beraberlik içinde yürüttüğümüz ortak siyasi iradeyi güçlendiren bu nezaket ziyareti vesilesiyle, MHP İl Başkanı Sayın Mehmet İhsan Çıplak Beyefendiye ve teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. Yeni il binasında MHP İl teşkilatının vatanımıza, milletimize ve Çorumumuza hayırlı hizmetler yapabilmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten dolayı heyete teşekkür eden Çıplak ise “Cumhur İttifakı’nın şehrimizdeki güçlü birlikteliğini ve ortak siyasi duruşunu pekiştiren bu anlamlı ziyaretten dolayı AK Parti İl Başkanı Yakup Alar nezdinde tüm teşkilatlarına tekrar teşekkür ederiz. Şehrimizde olduğu gibi genel siyasette de birlik, beraberlik ve ülkemizin geleceğine dair ortak hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceğimizi vurguluyoruz” dedi.