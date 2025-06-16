Gençlerbirliği Kulübünün 35. olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden Osman Sungur seçildi. Sungur Genel Kurul sonrası yaptığı açıklamada Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nun sözleşmesinin devam ettiğini ve onla yola devam edeceklerini söyledi.

Başkent ekibinin genel kurul toplantısı, Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Genel kurulda mevcut başkan Osman Sungur ile Nilüfer Bircan yarıştı. Murat Şamil Şen, Arif Ölmez ve Ahmet Turgut ise adaylıktan çekildi. Kullanılan 932 oyun 649'unu alan Sungur, üst üste ikinci kez başkanlık görevine seçildi. Sürpriz bir şekilde son anda aday olan Bircan 274 oyda kalırken, 9 oy geçersiz sayıldı.

Seçim sonuçlarının ardından teşekkür konuşması için tekrar kürsüye gelen Sungur, şunları kaydetti:

"Değişik bir seçim oldu. Üç adayımız vardı, birleştiler, sonra Nilüfer Hanım başkan adayı oldu. Gençlerbirliği'mize hayırlı uğurlu olsun. Bizim yolumuz belli. Çok iyi bir ekibiz. Hocamızla ilgili bugün haberler çıkıyor ama hocamızla sözleşmemiz var. Hocamızın Çorum'a imza atacak bir durumu yok. Bir aile havasındayız. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum."