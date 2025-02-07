A Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde, Türkiye’nin afet yönetimi konusundaki eksikliklerine dikkat çekerek değerlendirmede bulundu.

Müstet, depremin sadece bir doğal felaket olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin imar politikaları, şehirleşme anlayışı ve afet yönetimi açısından büyük bir sınav olduğunu vurguladı.

"Depremi unutmak, geleceğimizi kaybetmektir. Bugün sadece acılarımızı anma günü değil, sorumluluk alma, ders çıkarma ve harekete geçme günüdür. Bilim ve liyakat temelli politikalarla Türkiye’yi afetlere karşı daha dirençli hale getirmek zorundayız. Bugüne kadar yapılan hatalar, gecikmeler ve eksiklikler binlerce cana mal oldu. Biz A Parti olarak, bu gidişata dur demek için buradayız. Ülkemizi güvenli yarınlara taşımak için siyasi hesapları bir kenara bırakıp, halkın can güvenliğini merkeze alan bir yaklaşımı savunuyoruz” diyen Nurullah Müstet, “Deprem değil, tedbirsizlik öldürür. 6 Şubat’ta yaşadığımız felaketin ardından, Türkiye’de afet yönetiminin ne kadar zayıf olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Önlem almak için neden hep bir felaket yaşanmasını bekliyoruz? Neden bilim insanlarının uyarıları göz ardı ediliyor? A Parti olarak bu anlayışı kökten değiştirmek istiyoruz. Depremi siyasi tartışmalardan bağımsız, bilimsel çerçevede ele almalı ve uzun vadeli çözümler üretmeliyiz” dedi.

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan A Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı:

“Bağımsız yapı denetim kurulları oluşturulmalı, rant odaklı denetimler son bulmalıdır.

Fay hatları üzerindeki yapılaşma derhal durdurulmalı, mevcut binalar güçlendirilmelidir. Deprem risk haritası baz alınarak öncelikli dönüşüm projeleri hayata geçirilmelidir. Sadece büyük şehirlerde değil, tüm riskli bölgelerde dönüşüm sağlanmalıdır. Okullarda zorunlu afet eğitimleri müfredata eklenmeli, halkın bilinçlenmesi sağlanmalıdır. Gönüllü afet ekipleri desteklenerek, toplumun afetlere karşı hazır hale gelmesi sağlanmalıdır. Afet yönetimi için hızlı ve etkili müdahale kapasitesine sahip merkezler kurulmalıdır.

Deprem sonrası psikolojik destek ve sosyal yardımlar etkin ve şeffaf bir şekilde yürütülmelidir.”

Bilim insanlarının Bingöl Karlıova fay hattında büyük bir deprem beklendiğini açıkladığını hatırlatan Müstet, yetkililere şu soruları yöneltti:

“Bingöl Karlıova için herhangi bir afet yönetim planı oluşturuldu mu? İstanbul’daki milyonlarca insanın hayatını kurtaracak önlemler ne durumda? Türkiye’nin deprem stratejisi neden hâlâ uzun vadeli bir plana dönüşmedi? Deprem gerçeğiyle yüzleşmek zorundayız. Bingöl Karlıova’dan İstanbul’a kadar tüm riskli bölgelerde acil eylem planları devreye alınmalıdır. Bu süreç sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmamalı, kırsal bölgelerdeki yapı stokları da detaylıca incelenmelidir.”

Müstet, Türkiye’nin bugüne kadar yaşadığı depremlerden ders çıkarması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Erzincan’ı, Düzce’yi, Gölcük’ü, Van’ı ve en son 6 Şubat’ı unuttuk mu? Eğer unutursak, aynı acıları tekrar yaşarız. A Parti olarak bizim mücadelemiz, bu ülkenin bir daha aynı felaketleri yaşamaması içindir. Halkın güvenliği siyaset üstü bir konudur ve biz siyaset üstü bir anlayışla Türkiye’yi depreme dayanıklı hale getirmek için çalışacağız. Deprem değil, tedbirsizlik öldürür. Türkiye’yi bilimsel, planlı ve şeffaf bir afet yönetimi anlayışıyla yeniden inşa etmek için buradayız.” (Haber Merkezi)