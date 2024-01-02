Buharaevler Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde proje sınıfı oluşturuldu. Yeni uygulama ile öğrencilerin etkinlik ve projelerle daha derinlemesine öğrenmelerini sağlayarak yeni ufuklar keşfetmelerine olanak tanıyan bir ortam sunuluyor.

Bu özel sınıfta, öğrencilere bilgiyi pratiğe dökme ve çeşitli konularda kendilerini geliştirme fırsatı sunuluyor.

Projeler Okul Müdürü Aysun Tut liderliğindeki proje öğretmenleri Nejla Genç, Gülşen Karahan, Özden Kurtaran, Hacer Çırakoğlu, Uğur Ceyhan, Şirin Kılıç ve Ulviye Tufan'ın rehberliğinde hazırlanarak uygulanıyor.

Buharaevler Anadolu İmam Hatip Lisesi proje ekibi, "Matematiğin Ayak İzleri",

"Farkındalıklarımla Varım" ve "Evimiz Doğa" gibi projelerle öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunuyor.

"Matematiğin Ayak İzleri" projesi ile öğrencilerin matematiği günlük hayatlarına nasıl entegre ettiklerini ve bu disiplini nasıl daha anlamlı hale getirebileceklerini keşfetmelerine olanak sağlıyor ve matematiğin sadece bir ders değil, gerçek dünyadaki kullanım alanlarını da keşfediyorlar.

"Farkındalıklarımla Varım" projesi ile öğrencilerin içsel dünyalarına odaklanarak duygusal zeka ve sosyal farkındalık konularında derinleşmelerine olanak tanıyor.

"Evimiz Doğa" projesi ise doğa sevgisini, çevre bilincini ve sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Bu proje, öğrencilere doğayla uyumlu yaşama, doğal kaynakların korunmasına ve çevrenin önemine odaklanma fırsatı sunuyor.

Projeler ile ilgili yapılan değerlendirmede, “Bu projeler, öğrencilerin sadece bilgi öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda öğrendiklerini yaşamlarına aktararak gerçek dünya sorunlarına çözüm getirebilecekleri bir yetkinlik kazanmalarını sağlıyor. Bu dinamik yaklaşım, öğrencilerin öğrenme süreçlerini derinleştiren ve onları geleceğe daha iyi hazırlayan bir eğitim anlayışını temsil ediyor. Bu projelerin başarıları, öğrencilerin eğitimde aktif roller üstlenmeleri ve topluma değer katan bireyler olarak yetişmeleri adına umut verici bir adım oluşturuyor” denildi.