Bulgaristan Büyükelçisi Anguel Tcholakov, “Ortak Bir Gelecek İçin Ticaret Ağları Geliştirme Projesi” kapsamında Sungurlu’ya geldi.

Bulgaristan Büyükelçisi Anguel Tcholakov, beraberinde ki heyetle Sungurlu Belediyesini ziyaret ederek Başkan Muhsin Dere ile bir süre görüştü.

Dere, ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda: “Ortak Bir Gelecek İçin Ticaret Ağları Geliştirme Projesi” kapsamında; Bulgaristan Büyükelçisi Sn. Anguel Tcholakov'u ve beraberindeki heyeti Sungurlu'muzda ağırladık. Gerçekleştirdiğimiz görüşmede, proje çerçevesinde yürütülen çalışmalar ile sanayi, ticaret, yatırım, sosyal ve kültürel iş birliği alanlarında atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Sungurlu’muzun üretim gücünü, yatırım potansiyelini ve stratejik konumunu uluslararası paydaşlarla buluşturmaya; İlçemizin kalkınmasına katkı sağlayacak her fırsatı değerlendirmeye devam ediyoruz. Nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri dolayısıyla Sayın Büyükelçiye ve beraberindeki heyete teşekkür ediyor, bu görüşmelerin Sungurlu'muz, bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlı iş birliklerine vesile olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.