Türkiye genelinde 1 Temmuz 2026 tarihinde uygulamaya alınan Depozito Yönetim Sistemi (DYS) ile cam, plastik ve metal içecek ambalajları artık iade edilerek depozito bedeli geri alınabiliyor. Çorum'da da iki farklı noktaya kurulan depozito iade makineleri vatandaşların kullanımına sunulmuştu.

Ancak uygulamanın başlamasının ardından vatandaşlardan dikkat çeken şikâyetler gelmeye başladı.

Gazetemizi telefonla arayan ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşan çok sayıda vatandaş, Çorum'daki depozito iade makinelerinin sık sık arıza verdiğini öne sürdü.

Bazı vatandaşlar, makinelerin çalışmaması nedeniyle ambalajlarını teslim edemediklerini belirtirken, kent genelinde yalnızca iki makinenin bulunmasının da yetersiz olduğunu dile getirdi.

Vatandaşlar, sistemin daha verimli işlemesi için hem mevcut arızaların kısa sürede giderilmesini hem de depozito iade makinesi sayısının artırılmasını istedi.