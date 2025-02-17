Erol ve Egemen Hışır’ın sahibi oldukları Bulut Otomotiv, Japon ve Kore araçların yedek parça satışı ile sektörde 60 yıllık tecrübesi ile faaliyet vermeye devam ediyor.

3 KUŞAKTIR FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

Bulut Otomotiv olarak 3 kuşaktır Çorum halkına hizmet verdiklerini belirten Egemen Hışır; “Çorum sanayisinde 60 yıldır yer alan Hışır ailesi olarak ben üçüncü kuşağım ve işletmemizin faaliyetlerine devam ediyorum’ dedi.

İHTİYAÇ DUYULAN TÜM YEDEK PARÇALARA BULUT OTOMOTİV’DE

Hışır, Toyota, Honda, Hundai, Peogeot, Citroen ve Nissan marka araçların tüm mekanik ve kaborta aksamı satışları yaptıklarını belirterek geniş ürün yelpazesi ile araç kullanıcılarının ihtiyaç duydukları tüm yedek parçalara Mimar Sinan Mahallesi Çorum Sanayi Sitesi 18. Cadde’de hizmet veren Bulut Otomotiv’de ulaşabileceklerini söyledi.