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Adıyaman’da bir kişi köpeğini defalarca bıçakladı, bıçaklanan köpeğe 150 dikiş atıldı.

Edinilen bilgilere göre, Vartana Geçici Prefabrik Evlerde kalan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.Ü., gece geç saatlerde evinin önünde bulunan köpeğinin yanına gelerek elindeki bıçak ile köpeği bıçaklamaya başladı. M.Ü.’nün köpeğini bıçaklama anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

13 yerinden bıçaklanan ve ölmek üzere olan köpeği fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekipleri ile Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekiplerince M.Ü. gözaltına alınırken yaralı köpek ise Veteriner Müdürlüğüne bağlı ambulansla Veteriner Müdürlüğüne götürülerek tedavi altına alındı.

Bıçak darbeleri sonucunda ciddi yaralanmaları bulunan köpeğe 150 adet dikiş atıldı.

Veteriner Müdürü Veteriner Hekim Yusuf Işık tarafından tedavisi yapılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Şahıs ise gözaltına alındı. (İHA)