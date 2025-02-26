Türkiye genelinde taksilerde daha önce zorunlu olmayan kamera sistemi, 1 Mart itibariyle zorunlu hale geliyor.

Taksi içi kamera sistemine sahip olmayan taksiler artık araç muayenesinden geçemeyecek.

İçişleri Bakanlığı'nın 29 Kasım 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımladığı Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik öngören kararı çerçevesinde 1 Mart 2025'ten itibaren Türkiye genelinde sayıları 120 bine ulaşan taksiler için kamera bulundurma zorunluluğu başlıyor.

Hafta sonuna kadar bütün taksilerin kamera sistemi kurması gerekirken, taksi içi kamerası bulunmayan araçlar muayeneden geçemeyecek. Araç içi kameralar, hem yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçmeyi hem de olası suç durumlarında delil niteliği taşıyarak yetkililere yardımcı olmayı hedefliyor.

KAYITLAR 1 AY BOYUNCA SAKLI KALACAK

İçişleri Bakanlığı'nın düzenlemesine göre, taksi içi kamera sisteminin sürücü koltuğu da dahil taşıtın içini ve gidiş istikametindeki yol kesimini gösterecek şekilde kurulması gerekiyor. Kamera kayıtlarının taksinin faaliyette olduğu süre zarfında en az bir ay süresince saklı tutulması gerekiyor. Bu süreler taksilerin bağlı bulunduğu illerin ulaşım koordinasyon merkezleri ve il trafik komisyonlarınca yeniden belirlenebileceği gibi bu kayıtlar genel güvenlik ve trafik güvenliği ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın erişimine hazır halde bulundurulacak.