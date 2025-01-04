Çorumlu futbolcu Burak Seres ligin ikinci yarısı için temsilcimiz Mimar Sinanspor’un grubunda lider durumda bulunan Karadeniz Ereğlispor ile anlaştı.

Çorum Gençlerbirliği’nden yetişen Ankaraspor alt yapısında oynadıktan sonra Hatayspor’da profesyonel imzayı atan Burak Seres ardından Sincan Belediyespor, Şafakspor, Çubukspor, Sincan Belediyespor, Orhangazi Belediyespor ve 2014 ile 2019 yıllarında iki dönem Çorum FK formasıda giyen Burak Seres, Batman Petrol, Silivrispor, Tarsus İdman Yurdu, Ağrıspor, Kırıkkale FK, Tokat Belediye Plevnespor ile Fatsa Belediyespor’da profesyonel oynadıktan sonrabu sezon ilk yarısında Ereğlispor ile Bölgesel Amatör Ligde forma giydi.

Burak Seres ligin ikinci yarısında Mimar Sinanspor’un grubunda mücadele eden ve açık ara lider durumda bulunan Karadeniz Ereğlispor ile anlaştdı.