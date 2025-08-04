Geçtiğimiz sezon Çorum FK forması giyen Burak Süleyman yeni sezon için Manisa FK ile anlaştı ve rakip oldu.

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu Kocaelispor’da uzun yıllar forma giydikten sonra Göztepe, Bandırmaspor, Sakaryaspor ve Pendikspor formalarını giydikten sonra geçtiğimiz sezon başı transferin son gününde Çorum FK ile bir yıllık anlaştı.

Geçen 23 maçta kırmızı siyahlı formayı giyen Burak Süleyman takımına üç gollük katkı yaptı.

Manisa takımı Burak Süleyman ile birlikte Bekir Yılmaz, Eray Ataseven, Fırat İnal, Vedat Karakuş, Jonathan Lindseth, Lois Diony ve Bobby Adekanya ile anlaştığını sosyal medya hesabından açıkladı ve bu futbolcuların lisanslarını çıkardı.