2018-2022 yılları arasında Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası’nda başkanlık yapan Burhan Balcı, oda başkanlığına yeniden aday oldu.

Pandemi döneminde oda üyelerinin her zaman yanında olmaya çalıştığını ancak pandeminin uzun sürmesinden dolayı oda üyeleri için yapmak istediği projelerin birçoğunu hayata geçiremediğini ifade eden Burhan Balcı, yarım kalan ve yeni projelerini hayata geçirmek için yeniden aday olduğunu kaydetti.

37 yıldır lokantacılık mesleğinin içinde olduğunu aktaran Balcı, yeni dönem için oda üyelerinden destek istediğini, onları seçimi kazanmaları halinde hiçbir zaman mahcup etmeyeceğini ve odayı en güzel şekilde temsil edeceğini söyledi. (Haber Merkezi)