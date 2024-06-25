Çorumlu Yazar Burhan Buruk’un tarihi araştırma romanı, "Yanan Topraklar" isimli kitabının filmi çekilecek.

Kitabın filminin çekilmesi ile ilgili yapılan ön görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Burhan Buruk, kitabın ön inceleme ve onayın ardından filme dönüşeceğini belirtti.

Yazar Burhan Buruk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Tarihi araştırma romanım "Yanan Topraklar" üçüncü yılını doldururken gelen süpriz bir teklifle olumlu geçen ön görüşmelerden sonra kitap ön incelemesi ve onay alındığında filme dönüşecek. Film çekimi gerçekleşirse devamı olacak orada da aha çok anlatılacaklar var. Kızılırmak Havzası, Dodurga, Çiftlik, Alpagut ve Tutuş Köyleriyle Çorum’un tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Topraklar gibi yanan yüreklerde Yanan Topraklar kitabında. Hayal bile kurdurulmak istenmeyenleri hayal eden insanların dramı. 1940’lı yıllardan 1990’lı yıllara kadar süren maceralı bir süreç.

Madenci bölgesinde yaşanan dram ve mücadeleler. 69 Madenci Olayları, Sarı Sendika, Sarı Mercedes, 3M, Alaş Ahmet… Bir aksilik olmaz ise ilk görüşmeleri yapıldı, yerinde incelemeler yapıldı onay alırsa filmi hazırlanacak.”