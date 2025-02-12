Kuyum sektörünün öncü firmalarından olan Ahlatcı Kuyumculuk, dokuz farklı ürün kategorisinde hazırladığı yeni kreasyonunu Diyarbakır'da tanıttı.

Lansman kapsamında düzenlenen gala yemeğine ise, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı ve Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ateş Ahlatcı, AHLPay Genel Müdürü Enver Çetin, Dünya Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kibar, Dünya Katılım Bankası Kıymetli Hazine Madenler Müdürü Selami Erten, , sektör temsilcileri ve çok sayıda kuyumcu katıldı.

Lansman’da konuşan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, “Bizler, işimizi en iyi şekilde yapmanın, en büyük yurtseverlik olduğu bilinciyle sürekli değer üretmeye çalışan iş insanlarıyız. Riskler almamız, çok çalışmamız, çok kazanma hırsından değil, ülke ekonomimize daha fazla katkı sunma arzumuzdan kaynaklanıyor. Elbette kazanacağız, ama kazanmak, kâr etmek her şey demek değil. Samimiyetimiz, iyi niyetimiz ve topluma değer katma yaklaşımımız çok daha kıymetli” şeklinde konuştu.

“BÜYÜDÜKÇE KÜÇÜLME ALÇAKGÖNÜLLÜLÜĞÜ İLE BUGÜNLERE ULAŞABİLDİK”

İhracat rekorları kıran “Ahlatcı” markasının, ilkeli bir duruş ve “kazan kazan” anlayışı sayesinde oluşturulduğunu belirten Ahlatcı “Sektörümüzde üretim çeşitliliğini zirveye çıkaran ve ihracat rekorlarına ulaşan bir Ahlatcı markasını, emin olunuz ki, böylesine ilkeli bir duruş ve “kazan kazan” anlayışı sayesinde oluşturabildik. “Her şey ülkemiz için” düsturu ile ve büyüdükçe küçülme alçakgönüllülüğü ile bugünlere ulaşabildik. Pek çoğunuzu çok yakından tanıyorum. Sizler de beni ve iş hayatımı, prensiplerimi çok iyi biliyorsunuz. Pozitif kişiliklerimiz ve karşılıklı hoşgörüye, anlayışa dayalı sağduyulu ilişkilerimiz nedeniyle de, bugün böylesine büyük ve güçlü bir camia halinde bir aradayız. Allah, uyumumuzu, dostluğumuzu, kardeşliğimizi bozmasın” dedi.