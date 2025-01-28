Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum İl Başkanı Av. Özkan Yandım, partisinin 32.yaşı nedeniyle basın açıklaması yayınladı.

Açıklamasına, “Vatanımızın bekasına, milletimizin istiklal ve istikbaline yönelik saldırılarda daima güçlü bir duruş sergileyen, Büyük Birlik Partimiz 32 yaşında. 29 Ocak 1993 tarihinde siyasi hayatına başlayan partimizin 32. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Türkiye’de siyasi yelpazenin yapısının tümüyle değiştiği, siyasi kimliklerin farklılaştığı, partilerin ve siyasi hareketlerin kimliklerinin köklü değişikliklere uğradığı, ülkemizde, partimiz ve hareketimiz, çizgisinde hiçbir değişiklik olmadan var oldu ve var olmaya devam edecektir” diyerek başlayan BBP İl Başkanı Av. Özkan Yandım,

“Yaptığımız uzun yolculukta, bir sürü siyasi parti, tarihin tozlu sayfalarında yer alırken, biz, sadece milletinden aldığı güçle, kurulduğundan beri yolunda en küçük bir kırıklığa meydan vermeden, mensuplarının başını öne eğdirecek hiçbir yanlışın içine düşmeden, bugüne geldik. Aynı aşkla, aynı imanla, aynı dürüstlükle, doğrulukla, yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Milletin, sadece millete, milletin değerlerine sırtını dayayan, Türk Milleti’nin tarihi misyonuna bağlı, dünya Türklüğünün birliği vizyonuna sahip, küresel emperyalizmin tüm dünyayı sömüren global politikalarının karşısında milletine kalkan olacak bir siyasi anlayışa ihtiyacı olduğunu kaydeden Özkan Yandım, “Bu nedenle Büyük Birlik Partisi’nin, Türk siyaseti içinde önemli ve değerli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Büyük Birlik Partimizin kurucu genel başkanı, dava ve aksiyon adamı, milli iradenin yiğit savunucusu merhum şehit liderim Muhsin Yazıcıoğlu başkanımı da bu vesileyle bir kez daha rahmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.