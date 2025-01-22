Çorum merkeze bağlı Büyük Palabıyık Köyü sakinleri Dayanışma Gecesi’nde biraraya geldi.
Palabıyık Köyü Muhtarı Ali Ekber Yılmaz’ın desteğiyle Büyük Palabıyık Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen gece önceki akşam saat 19.00’da Güleryüz Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Geceye Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, köy muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, davetliler ve köy sakinleri katıldı.
Dernek Başkanı Sami Toprak’ın davetlileri selamlayarak birlik beraberlik mesajı verdiği gecede katılımcılar Ozan İsmail Güçlü başta olmak üzere Güleryüz Restoran’ın yerel sanatçıları eşliğinde gece boyu halaylar çekerek gönüllerince eğlendi.