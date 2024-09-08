Çorum'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı.

Yardım çağrısı üzerine Celilkırı köyüne giden Çorum Belediyesi ekipleri zor durumdaki tarım işçilerine yardım etti. Çadırlardaki suyun tahliyesini sağlayan belediye ekipleri temizlik çalışması yaparak battaniye verdi.

Çadırları ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarım işçilerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çadırlarını su basan tarım işçilerini istedikleri takdirde spor salonuna alabileceklerini dile getiren Başkan Aşgın, "Orada her türlü ihtiyacınızı karşılayabiliriz. Burada çalışmalar süresince sizi orada misafir edebiliriz. Bugün misafirimiz olun. Biz de çadırların kurulumunu yaparak eksiklerini tamamlayalım. İkram aracımızı buraya yönlendirelim. İşçi kardeşlerimize çorba ikram edelim" dedi.