Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, müdürlüğe bağlı antrenörler ile geçen sezonu değerlendirdi ve yeni sezonla ilgili bilgiler aldı taleplerini iletti.

İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Şube Müdürü Ferhat Yıldız ile birlikte tüm antrenörler katıldılar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar toplantının açılışında yaptığı konuşmada tüm tesislerin 7x24 çocukların ve gençlerin hizmetinde olduğunu yeni tesisleride kazandırmaya devam ettiklerini belirterek antrenörlerden her branşta daha fazla çocuğa ve gence ulaşmalarını istedi.

Geçen yıl yapılan çalışmalardan memnun olduğunu belirten Çağlar bu yıl yeni tesisler ile birlikte daha fazla tempo ve çalışma beklediğini söyledi ve takiplerinin aralıksız devam edeceğini söyledi.

Toplantıda daha sonra geçen yıl yapılan çalışmaların istatiki bilgileri ışığında bir değerlendirme yapıldı ve ardından da yeni yılda yapılması gereken çalışmalar konusunda fikir alış verişinde bulunuldu.