‘Çorum Badminton Oynuyor’ projesinin ikinci ayağı Osmancık’ta yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Badminton İl Temsilciliği tarafından organize ediyen projenin ilk ayağı geçtiğimiz haftalarda Mecitözü’nde yapılmıştı.

İkincisi ise Badminton’da sayısız şampiyonluklar kazanan ve milli takıma sporcu gönderen Osmancık ilcesinde yapıldı.

Cumartesi günü İlçe Spor Salonu’nda yapılan ve 60 sporcunun mücadele ettiği organizeye Muhammed Mahmut Sert ismi verildi.

İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonasında ikinci olan Muhammed Mahmut Sert adına düzenlenen turnuvada yıldızlar, küçükler ve minikler kategorilerinde müsabakalar yapıldı.

Oldukça çekişmeli müsabakalara sahne olan maçlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:

Yıldız Kızlar 1.Yağmur Elmas Köle, 2.Aysu Tuana Zor, 3.Fatma Zehra Eken.

Yıldız Erkekler: 1.Yakup Talha Şerbetçi, 2. Ömer Efe Özçalıkuşu, 3.Kutay Gökgöz, 3.Haşim Kağan Töremiş

Küçük kızlar: 1.Yağmur Koçak, 2. Elif Naz Uzun, 3. Ceylin Ela Doğanay, 3.Selen Çınar Küçük.

Erkekler: 1 Furkan Alnıdelik, 2.Musab Şerbetçi, 3.Ahmet Said Topuz, 3 Kıvanç Gökgöz.

Minik Kızlar: 1. Buğlem Töremiş 2. Hatice Mol, 3. Eslem Köroğlu3.Yaren Şahbaz

Küçük Erkekler: 1.Hasan Ege Şentürk, 2.Erdem Erdemirci, 3.Ömer Anıl Aksoy, 3 Ensar Enver Çetin.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereeye giren sporculara madalyaları verildi. Projenin önümüzdeki haftalarda Oğuzlar ve Bayat ile devam etmesi bekleniyor.