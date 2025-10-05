İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Türkiye’nin ilk “sektör içi” okul programı olan, 240 öğrencinin ders aldığı Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Cemil Çağlar, Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman’ın da eşlik ettiği ziyarette öğrencilerle bir araya geldi. Çağlar, ziyarette öğrencilerin eğitim faaliyetlerini yerinde incelenerek, bilgi aldı.

Çağlar daha sonra Kahraman ile birlikte birlikte Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatcı’yı ziyaret etti.