İl Milli Eğitim Müdürlüğü, “Hayat Boyu Öğrenmeyi İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Çalıştayı” düzenleyecek.

Çalıştay ile Maarif Eğitim Modeli çerçevesinde yeni yol haritası belirlenecek.

Hayat boyu öğrenmenin; eğitimin yalnızca okul ortamı ile sınırlı kalmayan, evde, işte ve yaşamın tüm alanlarında devam eden dinamik bir süreç olduğuna dikkat çekilecek çalıştayda, bireylerin yaş, sosyo-ekonomik durum veya eğitim geçmişi fark etmeksizin öğrenmeye erişimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda toplumda sürdürülebilir bir öğrenme kültürü oluşturulması, bireylerin öğrenme süreçlerini alışkanlığa dönüştürmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması amaçlanıyor. Modelin öngördüğü yaşam boyu gelişim, çok yönlü insan tasavvuru ve öğrenmenin sürekliliği ilkeleri, Çorum’un eğitim planlamalarına entegre edilecek.

Çalıştayda; farkındalığın artırılması, kurumlar arasında eşgüdümün güçlendirilmesi ve paydaşlar için ortak bir çalışma platformunun oluşturulması hedefleniyor. Halk eğitim merkezleri, okullar, ilgili sektörler ve STK’lardan 38 dış paydaş ile eğitim camiasından 47 iç paydaş olmak üzere toplam 85 katılımcının yer alacağı programda, 7 farklı çalışma masasında “Çorum Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Şubesi”nin mevcut durumu ve güçlü yarınlar için yol haritası ele alınacak.

Hayat boyu öğrenme stratejisinin geliştirilmesine, kurumların verimliliğinin artırılmasına ve Maarif Eğitim Modeline uygun yerel uygulamaların güçlendirilmesine katkı sunacak çalıştay, 27 Kasım Perşembe günün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında

Çorum Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilecek. (Haber Merkezi)