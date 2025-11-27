İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Hayat Boyu Öğrenmeyi İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Çalıştayı” dün gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılışına Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, İl Milli Eğitim Müdürü, Halk Eğitim Merkezi Müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Çalıştayda Maarif Eğitim Modeli çerçevesinde yeni yol haritası belirlenirken, farkındalığın artırılması, kurumlar arasında eşgüdümün güçlendirilmesi ve paydaşlar için ortak bir çalışma platformunun oluşturulmasının da hedeflendiği belirtildi.

85 KİŞİLİK KADRO İLE ÇORUM’UN YENİ EĞİTİM YOL HARİTASINI ÇİZİYORUZ

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, çalıştayda yaptığı konuşmada, hedeflerinin öğrenmeyi sadece okul duvarları arasına sıkıştırmak değil, evde, işte ve yaşamın her alanında sürdürülebilir kılmak olduğunun altını çizerek, “STK'ler, eğitimciler ve sektör temsilcilerinden oluşan 85 kişilik dev kadro ile 7 farklı masada Çorum'un yeni eğitim yol haritasını çiziyoruz” dedi.

DÜNYA DEĞİŞİYOR, BİREYİN KENDİNİ YENİLEME İHTİYACI AÇIKCA GÖRÜLÜYOR

Hem Türkiye’nin eğitim vizyonunu hem de toplumun temel unsuru olan aileyi merkeze alan önemli bir çalıştay için bir araya geldiklerini belirten Cemil Çağlar, “Dünyanın hızlı değiştiği bu süreçte bireyin kendini hayat boyu yenileme ihtiyacı açıkça görülmektedir. Bu nedenle yaygın eğitim, yalnızca alternatif bir eğitim alanı değil; toplumsal dönüşümün ve kalkınmanın en güçlü araçlarından biridir.

Türkiye’de yaygın eğitim farklı yaş ve ihtiyaçlardan bireyleri kapsayan geniş bir yapıdır. Halk Eğitim Merkezleri de 1956’dan bu yana milyonlarca vatandaşımıza eğitim imkânı sunarak çok değerli katkılar sağlamaktadır” diye konuştu.

2025 YILINDA KURSLARDA 41 BİN 944 VATANDAŞ EĞİTİM ALDI

Çorum’da 2015 yılı içerisinde 2 bin 392 kursta 41 bin 944 vatandaşın eğitim aldığını ve bunların 28 bin 698’ini kadınlar oluşturduğunu aktaran Çağlar, “Bu tablo, kadınların eğitim yoluyla güçlenme isteğini ve yaygın eğitimin kadın istihdamındaki kritik rolünü göstermektedir. Ancak veriler, kursların büyük ölçüde geleneksel alanlarda yoğunlaştığını ve daha çeşitli, güncel becerilere ihtiyaç olduğunu da ortaya koymaktadır.

ÇALIŞTAY BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Bugünkü çalıştay bu nedenle büyük önem taşıyor. Maarif Modeli’nin bütüncül yaklaşımı ve Aile Yılı’nın vurgusu, hayat boyu öğrenmeyle birleştiğinde hem bireyi hem aileyi hem toplumu güçlendiren bir perspektif sunmaktadır” ifadelerini kullandı.

YENİ HEDEFLER BELİRLEYECEĞİZ

Çalıştayda yaygın eğitimin mevcut durumunu analiz ederek, özellikle kadınların istihdamı, teknoloji, dijital okuryazarlık, aile eğitimi ve üretim odaklı beceriler gibi alanlarda yeni hedefler belirleyeceklerini ifade eden Çağlar, Halk Eğitim Merkezleri’nin daha yenilikçi, daha kapsayıcı ve daha üretken bir yapıya kavuşması için öneriler geliştireceklerini söyledi.