MEF Üniversitesi’nin sosyal sorumluluk odaklı öğrenci kulübü "Bir Adım Bin Umut", eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak amacıyla yürüttüğü projelere bir yenisini daha ekledi. Gönüllü üniversite öğrencileri, Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Akkise Köyü’nde bulunan Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulu’na kapsamlı bir kütüphane ve oyun odası kurdu.

HEM KÜTÜPHANE HEM OYUN ODASI

”Bir adım atalım, bin umut olsun" mottosuyla hareket eden kulüp üyeleri, köy okulundaki boş bir alanı tamamen yenileyerek öğrencilerin kullanımına sundu.

Kurulan kütüphane binlerce kitapla donatılırken, oluşturulan oyun odası ise çocukların sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyecek materyallerle zenginleştirildi.

Gönüllü gençler, sadece fiziksel kurulum yapmakla kalmayıp öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli atölye çalışmaları da gerçekleştirdi.

Köy okulundaki öğrencilere yönelik düzenlenen yapay zeka atölyesi, ⁠çiçek ve doğa atölyesi, ⁠boyama ve sanat etkinlikleri, oyun atölyeleri ile çocukların vizyonlarına katkı sağlandı ve keyifli vakit geçirmeleri hedeflendi.