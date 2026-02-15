Çorum Valiliği himayelerinde, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Bağımlılıkla Mücadele Muhtarlar Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştaya Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, protokol üyeleri ve çok sayıda muhtar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Vali Ali Çalgan, bağımlılığın yalnızca bireyleri değil, aileleri ve toplumun bütününü etkileyen ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekerek, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca kurumların değil, toplumun her kesiminin ortak görevi olduğunu söyledi.

Çalgan, devletin bu sorunla bütün kurumlarıyla kararlılıkla mücadele ettiğini, Çorum'da da bu mücadelenin tüm paydaşların iş birliği ile aynı kararlılıkla yürütüldüğünü ifade etti.

Bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmaların, bilinçlendirme faaliyetlerinin ve toplumsal dayanışmanın önemine değinen Çalgan, muhtarların bu süreçte sergilediği duyarlılığın ve sağlayacakları katkının kıymetli olduğunu kaydetti.