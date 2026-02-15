Türk Ocakları Çorum Şubesi’nin 10. Olağan Genel Kurul toplantısı dün ocak binasında gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından genel kurulun divan heyeti belirlendi.

Genel kurulun divan başkanlığını Av. Fahri Azkur üstlenirken, katip üyeliklere ise Mustafa Burak Yalçın ile Ümit Şengün seçildi.

Yönetim ve denetim kurulları ibrası, tahmini bütçenin okunması ve onaylanmasının ardından seçime geçildi.

Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Prof. Dr. İrfan Çağlar yeniden Türk Ocakları Çorum Şubesi başkanlığına seçildi.

İrfan Çağlar’ın yeni yönetimi Dr. Alperen Uluer Yaşar, Hasan Hüseyin Hastaoğlu, Erkan Çiftçi, Yaşar Türk, Mustafa Burak Yalçın ve Emrah Mutlu’dan oluştu.

Denetleme kurulunda Av. Fahri Azkur, Doç. Dr. Mustafa Onur Tetik ve Dr. Emrah Şahin görev alırken, üst kurul üyeliklerine ise Prof. Dr. İrfan Çağlar, Şerif Arslan, Sedat Çırak ve Münir Çetin seçildi.

Genel kurul sonrası konuşma yapan Çağlar, üyelere katılımlarından dolayı teşekkür etti.