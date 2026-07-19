Vali Ali Çalgan, Mecitözü Süt Üreticileri Birliği'ni ziyaret ederek birliğin faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Birlik Başkanı Hüseyin Erdoğan ile bir araya gelen Vali Çalgan, hayvancılık ve süt üretiminin mevcut durumu, üreticilere sunulan hizmetler ile sektörde yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret sırasında üretimin sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmada hayvancılık sektörünün önemine dikkat çeken Vali Çalgan, üreticilerin emeğinin Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektörüne önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Vali Çalgan, Birlik Başkanı Hüseyin Erdoğan ile tüm üreticilere çalışmalarında kolaylık dileyerek, bereketli, hayırlı ve bol kazanç temennisinde bulundu.