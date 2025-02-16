Avrupa Birliği (AB) desteğiyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hayata geçirilen "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" (EDUCARE II) kapsamındaki destek tutarı artırıldı.

ÇALIŞAN ANNE BAKICI DESTEĞİ NE KADAR?

SGK'dan yapılan açıklamaya çalışan anne bakıcı desteği 325 euro'dan 510 euro'ya yükseltildi. Söz konusu proje, küçük çocuğu olan kadınların iş hayatından kopmadan çocuk bakımı için eğitimli bakıcı çalıştırmalarını amaçlıyor. Proje, özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir’de 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışan, 0-36 aylık çocuk sahibi anneleri hedef alıyor.

Toplamda 15,3 milyon euro bütçesi olan proje ile her ay 3 bin 500 anne ve 3 bin 500 bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadının istihdama devam etmesi amaçlanıyor.

ÇALIŞAN ANNE BAKICI DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR?

Tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışan anneleri de kapsayan çalışan anne bakıcı desteği projesine başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Başvuru şartları da e-devlette ilgili sayfada belirtiliyor.