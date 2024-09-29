Bu yıl 37.’si kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında 6 farklı camide cemaate Ahilik pilavı ikramında bulunuldu.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Cuma namazı öncesi şehitler ile ahirete intikal etmiş Ahi teşkilatı mensupları için mevlit okutuldu. Cuma namazının ardından ise kent merkezindeki 6 camide cemaate Ahilik pilavı ikram edildi.

Esnaf Odası Başkanları tarafından Akşemseddin Cami, Huzur Cami, Esnaf Evleri Cami, Çorum Sanayi Sitesi Cami, Hıdırlık Cami ve Abdibey Camisi önünde kurulan dev kazanlarla hazırlanan Ahilik pilavı, cemaate dağıtıldı. ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü ile birlikte Ulu Cami önünde kurulan kazanda cemaate pilav ikramında bulundu.

Hazırlanan 10 bin kişilik Ahilik pilavını her yıl geleneksel olarak dağıttıklarını kaydeden Birlik Başkanı Recep Gür, Ahilik pilavının şet kuşatma merasiminin bir parçası olduğunu söyledi.

Ahinin gönlünün bol, sofrasının da açık olması gerektiğini vurgulayan Başkan Gür, “Ahiliğin bu özelliğine dikkati çekmek amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da Ahilik Haftası'nın son gününde cami cemaatine Ahilik pilavı ikram ediyoruz. Tüm esnaf ve sanatkarlarımıza bol kazançlı, bereketli bir yıl diliyorum. Allah tekrarına kavuştursun” dedi.

Başkan Gür ayrıca, Ahilik Haftası Kutlama Komitesi’nde yer alan Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile sponsorlar Halkbank, Karabacak Mobilya ve Sinpaş Yapı Tasarruf yetkililerine teşekkür etti.