Diyarbakır'da camide yaşanan olay kamuoyunun gündemine oturdu
Geçtiğimiz hafta Bağlar ilçesinde meydana gelen olayda yaşlı adam küçük çocuklara bıçak çekti.
Oyun oynadıkları için uyardı
Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Öğrenciler Kur'an eğitimi alan öğrenciler gürültü çıkararak oynamaya başaldı.
Camide bulunan yaşlı adam çocukları sözlü şekilde uyardı.
Daha sonra dışarı çıkan yaşlı adam, tekrar yaramazlık yapıldığını görünce elinde bıçakla geri dönerek çocuklara bıçak çekerek “Uslu durun” dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Bunun üzerine çocukların camiden çıktığı görüldü.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Editör: İhlas Haber Ajansı