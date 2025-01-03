Çorum 'da Regaib Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Kent merkezi ve ilçelerdeki simge camilere giden vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Kargı İlçe Müftülüğünce Regaib Kandili dolayısıyla Mihri Hatun Camisi'nde kandil programı yapıldı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, kaside ve ilahiler söylendi.

Daha sonra İlçe Müftüsü Süleyman Erbek, Regaib gecesinin anlam ve önemine binaen sohbet gerçekleştirdi.

Cemaatle kılınan yatsı namazından sonra program sona erdi.

Oğuzlar ilçesinde vatandaşlar, Regaip Kandili dolayısıyla camilerde saf tuttu.

Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programında vatandaşlar, ülkenin birlik ve beraberliği için dua etti.

Oğuzlar İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yatsı namazının ardından camilerde vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Dodurga'da Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programda, Dodurga Belediyesinin vefat etmiş eski belediye başkanları, çalışanları ve aileleri için mevlit okutuldu.

Kızılkanat, Şeyh Habip, Fatih, Osmangazi ve Esentepe camilerinde düzenlenen programlarda, ebediyete irtihal edenlerin ruhu için dua edildi.

Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya da belediye meclis üyeleri ve çalışanlarla mevlit programına katıldı.

Yatsı namazının kılınmasının ardından cemaate lokum ikram edildi.