Çorum Valiliği himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Çorum Yeşilay Şubesi tarafından organize edilen Camiler Arası futbol turnuvasında kura çekimi yapıldı.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Toplantı Salonunda yapılan kura çekimine Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ve Federasyon Başkanı Yasin Aksoy ile mücadele edecek camilerin temsilcileri katıldılar.

14 cami takımının mücadele edeceği turnuvada ilk tur eleme maçları 10 Haziran pazar günü oynanacak.

Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak maçlar sonunda 11 Nisan salı günü çeyrek final 12 Haziran çarşamba günü yarı final maçları oynanacak ve 14 Haziran cuma günü oynanacak final maçı ile turnuva sona erecek.

Mimar Sinan sahasında yarı sahada aynı iki maç ile oynanacak turnuvada ilk tur eşleşmeleri şöyle oldu:

1 nolu saha: Saat 15.00 Uhud Camii- Hz. Ali Camii. Saat 16.30 Abdibey Camii- Esnaflarevler Camii. saat 18.00 Hicret Camii- Orhan Gazi Camii. saat 19.30 Ömerbey Köyü Camii- Mimar Sinan Camii.

2 nolu saha: Saat 15.00 Diyanet Gençlik Vakfı-Abdalata Köyü Camii. Saat 17.00 Düvenci Gençlik Merkezi- Selimiye Camii. Saat 18.30 Fatih Sultan Mehmet Camii- Ali Kocabıyık Camii.