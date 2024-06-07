Okul Sporları Minikler A-B Kızlar ve erkekler yüzme il birinciliğinde Olimpik Havuzda yapıldı.

Okullardan 205 sporcunun yarıştığı il birinciliğinde minik yüzücülerin geleceğin şampiyonları olmak için birbirleri ile yarıştılar.

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Minik A Kızlarda yapılan yarışmalar sonunda Fatih Sultan Mehmet İlkokulu takım halinde birinci olurken Bahçelievler İlkokulu ikinciliği Adnan Menderes İlkokulu üçüncü olurken Albayrak İlkokulu ise dördüncülük kupsının sahibi oldu.

Minik A Erkekler kategorisinde ise Kocaetepe İlkokulu birinci olurken Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ikinci Bahçelievler İlkokulu üçüncü Adnan Menderes İlkokulu ise dördüncü oldu.

Minik B Kızlar kategorisinde ise Fatih Sultan Mehmet İlkokulu rakipsiz olarak birinci olurken Minik B erkeklerde ise  Fatih Sultan Mehmet İlkokulu birinci Bahçelievler İlkokulu ise ikincilik kupasını kazandı.

Yapılan yarışlar sonunda kategorilerinde birinci olun sporcular ve okulları şöyle:

KIZLAR  50 metre kelebek: Sevim Yüzgeç (Atatürk İlkokulu). 50 metre sırt üstü: Masal Deniz ortakcı (Bahçelievler İlkokulu). 100 metre kurbağalama: Melisa Özçerezci (Fatih Sultan Mehmet İlkokumu). 100 metre serbest: Hira Nur Çetintaş (Fatih Sultan Mehmet İlkokulu). 4x50 metre serbest: 1. Melisa Özçerezci, Elif Nil Ayca, Ceylan Zümra Delen, Zehra Ölmez (Fatih Sultan Mehmet). 50 metre sırt üstü: Zeynep Cemre Tosun (Adnan Menderes İlkokulu). 50 metre kurbağalama: Minel Alya Tütüncü (Fatih Sultan Mehmet). 100 metre serbest: Buğlem Ciğerci (Atatürk İlkokulu). 50 metre serbest: Ela Saraç Elvin (Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu), 100 metre sırt üstü: Zeynep Cemre Tosun (Adnan Menderes İlkokulu). 50 metre serbest: Melisa Özçerezci (Fatih Sultan Mehmet İlkokulu). 4x50 metre karışık: Zehra Ölmez, Melise Özçerezci, Filiz Daşdelir, Alif Nil Ayca (Fatih Sultan Mehmet). 50 metre kurbağalama: Melisa Özçerezci (Fatih Sultan Mehmet).

ERKEKLER: 50 metre kelebek: Berat Gözüyılmaz (Mevlana İlkokulu). 50 metre sırt üstü: Rüzgar Arif Bahçacı (Şehit Onur Bakbak İlkokulu). 100 metre kurbağalama: İsmail Eren Tüzün (Bahçelievler İlkokulu). 100 metre serbest: Alptuğ Cengiz (Özel Çorum Bahçeşehir Koleji). 4x50 metre serbest: Ömer Kaan Fidan, Mert Burak Ercan, Demir Aslan Gökgöç, Rüzgar Alp Tütüncü (Fatih Sultan Mehmet İlkokulu). 50 metre sırt üstü: Berat Gözüyılmaz (Mevlana İlkokulu). 50 metre kurbağalama: Fatih Kara (Ubeydi Gazi İlkokulu). 100 metre serbest: Mustafa Dalkıran (Adnan Menderes İlkokulu).  50 metre serbest: Rüzgar Arif Bahçacı (Şehit Onur Bakbak). 100 metre sırtüstü Berat Gözüyılmaz (Mevlana İlkokulu). 50 metre serbest: Mustafa Dalkıran (Adnan Menderes İlkokulu). 4x50 metre karışık: Muhammed Emir Yıldırım, Mustafa Yağız Atahan, Abdullah Emin Yıldırım, Ali Baran Yaza (Kocatepe İlkokulu). 50 metre kurbağalama: İsmail Eren Tüzün (Bahçelievler İlkokulu).

Editör: Yüksel Basar