Çorum merkez Çanakçı köyünde köy muhtarlığının organizasyonuyla Abdal Musa Birlik Cemi düzenlendi.

Canların tek yürek olduğu, gönüllerin birlendiği cemde lokma paylaşımı yapıldı, muhabbet meydanı kuruldu.

Alevi-Bektaşi geleneğinin köklü ritüellerinden biri olan cem, Çanakçı köyünde gelenek haline getirildi.

Cem erkanına; AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Büyük Birlik Partisi Çorum İl Başkanı Özkan Yandım, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Elvan Zorlu, Köy Muhtarı Atilla Özcan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kurbanların kesildiği, lokma paylaşımının yapıldığı cemde, 12 hizmet yerine getirilerek muhabbet edildi.

Çanakçı Köyü Cemevinde bir araya gelen konuk protokol üyeleri ve vatandaşlar, tek yürek oldu, gönül birlikteliği sağlandı. Dede Arif Demiral’ın önderliğinde yapılan cemde duaz-ı imamlar, gülbengler okundu, semahlar dönüldü, yezide lanet okundu.

Kurban dualama ile başlayan buluşmada, Aşık Hüseyin Çakmak’ın deyişleri, duaz-ı imamları yer aldı. Cem birleme ile program sona erdi.

Kurbanların ve lokmaların hazırlanması sırasında da köylüler yoğun çaba sarf etti.

Cem sırasında katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Arif Demiral Dede, tüm Alevileri yol ve erkânlarına sahip çıkmaya, Aleviliği doğru kaynaklardan en iyi şekilde öğrenmeye ve genç nesle aktarmaya davet etti. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Alevi dedesi Demiral, Abdal Musa Cemi’nin içeriğinden bahsetti. Köy Muhtarı Atilla Özcan, cem ve lokma paylaşımına katkıda bulunan ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Muhtar Özcan, birlik ve beraberliği pekiştirmek, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek, paylaşımın en güzel örneğini sergilemek amacıyla düzenledikleri cem erkanlarını devam ettireceklerini ve gelecek kuşaklara aktarmak için çaba göstereceklerini ifade etti.

