Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Cansuyu Derneği, yardım çalışmalarını daha da artırdı. Dernek, Türkiye’nin 81 ilinde yardımlarına devam ederken, mazlum bölgelere de yardımları ulaştırıyor.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Cansuyu Derneği, yardım çalışmalarını daha da artırdı. Dernek, Türkiye’nin 81 ilinde yardımlarına devam ederken, mazlum bölgelere de yardımları ulaştırıyor. Ramazan boyunca gıda kolileri, giyim, kırtasiye, ayakkabı, oyuncaklar gibi türlü kalemlerden oluşan dağıtımlar iftar öncesi ve sonrasında gerçekleştiriliyor.

BİRÇOK ALANDA YARDIM ORGANİZAS YONU DÜZEN LENİYOR

Kurulduğu tarihten bugüne tüm yıl içinde olduğu gibi Ramazan ayında da yardım organizasyonlarına yoğunlaştırarak devam eden Cansuyu Derneği, 2024 yılı Ramazan ayında, “Kazancımız, Allah için verdiğimizdir” düsturuyla bağışçılarının emanetlerini gerçek muhtaçlara ulaştırıyor. Ramazan ayı içerisinde kumanya dağıtımlarından iftar sofraları kurulmasına, yetim aylıklarının dağıtımından zekât, fitre ve bağışların sahiplerine ulaştırılmasına kadar birçok alanda yardım organizasyonu düzenleniyor.

GAZZE’YE KOORDİNELİ ŞEKİLDE YARDIMLAR ULAŞTI RILIYOR

Cansuyu Derneği’nin bu Ramazan’da da Türkiye ve Filistin öncelikli olarak bağışçıların emanetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. 7 Ekim'de başlayan Gazze saldırılarının ilk gününden itibaren aralıksız çalışmalarını her gün daha da arttırırken, dernek bağışçılarının her türlü hayır ve hasenatlarını Gazze'deki mazlumlara ulaştırıyor. Gazze'ye yakın dönemde Mısır-Refah Sınır Kapısı üzerinden 2’nci büyük parti acil insani yardım konvoyunu ulaştıran Cansuyu, partner kuruluşları vasıtasıyla yardımların koordineli şekilde ulaştırılmasına da devam ediyor. Ayrıca Ramazan ayında iftar sofraları kuruluyor, gıda paketleri dağıtılıyor, giyim yardımları gibi farklı alanlarda imkânlar dâhilinde çalışmalar gerçekleştiriliyor.

‘KRİZ BÖLGELERİNE VE EN FAKİR ÜLKELERE YARDIMLARIMIZI ULAŞTI RACAĞIZ’

Ramazan çalışmaları ile ilgili konuşan Cansuyu Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, Ramazan ayında hayırseverlerin bağışlarını ulaştırmak için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, “Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Ramazan yardımlarımızı bu sene de Türkiye ve Filistin başta olmak üzere Yemen, Arakan gibi kriz bölgelerine ve dünyanın en fakir ülkelerine yapacağız. Gazze'de kardeşlerimizin içerisinde bulunduğu tarifi imkânsız zorluklar sebebiyle, saldırıların ilk gününden itibaren yardımlarımızı bölgeye yoğunlaştırdık” dedi.Ramazan ayının bereketini birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacaklarını belirten Öztekin, Ramazan ayında vatandaşların hassasiyetinin arttığının altını çizerek, “Zekâtlarını, fitrelerini, bağışlarını bizlere emanet ediyorlar. Biz de yapılan bütün bağışları cinsine uygun olarak fıkıh kuralları çerçevesinde değerlendiriyoruz. İnşallah bu Ramazan ayında da hayırsever kardeşlerimizin destekleri ile yüz binlerce muhtaç aileye gıda paketi yardımında bulunacağız, Ramazan’ın bereketini, birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağız” diye konuştu.

BAĞIŞ MİKTARLARI BELİRLENDİ

Vatandaşlar tarafından gerçekleştirilecek bağışlara ilişkin belirlenen rakamlar da açıklanırken, Gazze için bir kişilik fitre ve fidye bağışlarında alt limit 400 TL, bir kişilik iftar 225 TL, bir adet kumanya bin 900 TL olarak belirlendi. Türkiye ve diğer bölgelerde belirlenen rakamlar ise, bir kişilik fitre ve fidye bağışlarında alt limit 130 TL, bir kişilik iftar 90 TL, bir adet kumanya 700 TL olarak açıklandı. Bağışta bulunak isteyen hayır severler derneğe Saat Kulesi yanındaki standından, temsilcilik yada cansuyu.org.tr adresinden ulaşabilirler. (Haber Merkezi)