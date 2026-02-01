Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, son zamanlarda yaşanan ekonomik durgunluğun esnafı zor durumda bıraktığını, Bağ-Kur, kira ve faturalarını ödemekte güçlük çeken birçok esnafın artan sigara denetimleri ve kesilen para cezalarıyla adeta nefes alamaz hale geldiğini söyledi.

Özellikle kafe, restoran ve kahvehanelerde yapılan denetimlerin ardından işletmelere çok sayıda ceza kesildiğini vurgulayan Başkan Gür, iş yerlerinde sigara içme alanlarının çoğunlukla açık alanda ve ayrılmış bölümler olmasına rağmen ceza yazılmasına bir anlam veremediklerini dile getirdi.

2009 yılında yürürlüğe giren Sigara Denetim Yönetmeliği’nde herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen uygulamaların farklı yorumlanmasının esnafı zor durumda bıraktığını kaydeden Gür, yıllar önce mevcut kurallara uygun şekilde yatırım yapan işletmelerin, bugünün ekonomik koşullarında yeniden yatırım yapmaya zorlanmasının çok yüksek maliyetler doğurduğunu belirtti.

Yetkililerden daha anlayışlı bir yaklaşım beklediklerini ifade eden Recep Gür, esnafa destek ve çözüm çağrısında bulundu.