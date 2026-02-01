İç Anadolu Bölge Baro Başkanları Toplantısı, Çankırı Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Çorum Barosu Başkanı Turan Kalıpcı da katıldı.

Toplantıda, avukatlık mesleğinin güncel sorunları, yargı sistemine ilişkin gelişmeler, barolar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel düzeyde ortak hareket edilmesi gereken konuların ele alındığı belirtildi.

Ayrıca mesleğin geleceğine yönelik değerlendirmeler yapılarak çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonrası açıklama yapan Turan Kalıpcı, "Verimli bir ortamda gerçekleşen toplantı, karşılıklı fikir paylaşımı ve dayanışmanın güçlendirilmesi açısından önem taşıdı. Toplantı sonunda, bölge baroları arasında iletişim ve iş birliğinin artırılarak sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Ev sahipliği ve misafirperverliği dolayısıyla Çankırı Barosu’na teşekkür eder, toplantıya katılım sağlayan tüm değerli baro başkanlarına çalışmalarında başarılar dilerim." dedi.