Castrol tarafından Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcılar, Makine Yedek Parça Satıcıları ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Castrol’ün “Uzman Zirveleri” adı altında Anitta Hotel’de düzenlenen eğitimde Çorumlu ustalar, Castrol’ün yeni Hybird standartları konusunda işin uzmanlarından en gerekli bilgileri edindi. Seminerde Çorumlu ustalara ÇESOB Başkanı Recep Gür de eşlik etti.

Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcılar, Makine Yedek Parça Satıcıları ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, eğitimin düzenlenmesinde emeği geçen Castrol yetkililerine teşekkür etti.

Seminere katılan ustalarla yakından ilgilenen Necmettin Uzun, oda olarak eğitime önem verdiklerini ve bu tür eğitim seminerleri düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Castrol tarafından verilen eğitimin Başkent Ankara’nın ardından Türkiye’de 2.’sinin Çorum’da düzenlendiğini ifade eden Uzun, Osmancık’ta faaliyet gösteren Castrol’ün İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Distribütörü Bilge Otomotiv’e ayrıca teşekkür etti.