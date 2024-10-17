Ünlü motor yağı firması Castrol Türkiye, Çorum’da tanıtım etkinliği düzenledi.

Yoğun ilgi gören etkinlikte çeşitli eğlence programları düzenlenirken, Costrol ürünleri ustalara ve esnafa tanıtıldı.

Çorum Oto Tamirciler Odası ve Castrol Motor Yağları Bölge Distribütörü Bilge Otomotiv firması işbirliği ile düzenlenen etkinlikte Castrol ürünleri tanıtılarak çeşitli eğlence programları yapıldı. Programda simülasyon aracı da yer aldı.

Etkinliğe; Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Castrol Türkiye Distribütörler Müdürü Alparslan Bilge, Bölge Müdürü Serdar Durum, Çorum Distribütörü Bilge Otomotiv yetkilisi Sakin Bilge, yetkili bölge müdürleri, yılın ahisi Ahmet Ayçam ile sanayi esnafı ve ustalar katıldı.

Mimar Sinan Mahallesi Çorum Sanayi Sitesi 12. Caddede gerçekleştirilen etkinlik verimli ve coşkulu geçti.

Oda Başkanı Necmettin Uzun, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen ve katılarak kendilerini yalnız bırakmayan ÇESOB Başkanı Recep Gür’e, Castrol firması yetkililerine, Bilge Otomotiv yetkililerine ve esnafa teşekkür etti.