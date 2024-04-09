Rize’de çay bahçesinde gübreleme yapan vatandaş erkek cesedi ile karşılaştı.

Rize’nin Çayeli ilçesi Büyükköy Beldesi Demirciler Mahallesinde Halil İbrahim Kazanbaş ve oğlu Mustafa Kazanbaş çay bahçesine gübreleme işlemi için gitti.

Gübreleme yaptıkları esnada yerde yatan bir erkek cesedine rastladı.

Hemen köyün muhtarına haber vererek durumu anlattı.

Muhtar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi ve olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Hayatını kaybeden şahsın bacaklarının arasında 1 adet tüfek, olay yerine yakın bir alanda ise 1 adet tabancanın bulunduğu olayda şahsa ait olduğu düşünülen çantanın içerisinde kıyafet ve bir miktarda para bulundu.

Şahsın ölüm sebebinin intihar olduğu şüphesi üzerinde durulurken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

“Ceset çürümüş haldeydi”

Gübreleme yapmak isterken cesetle karşılaştıklarını ifade eden Halil İbrahim Kazanbaş, “İş elbiselerini giyerek buraya geldik. Buradan bir pis koku gelmeye başladı. Berbat bir koku. Oğluma avcıların domuz vurup burada bırakmış olabilir dedim. Kovaya gübre doldurarak çaylıkta gezmeye başladım. Biraz aşağı inince kırmızı çanta buldum. Çantaya baktım elbiseleri gördüm. Biraz daha ilerleyince erkek cesedi gördüm. Ceset çürümüş haldeydi. Biraz ilerleyince kafatası gördüm. Hayvan kafası mı diye baktım. İnsan kafasına benziyordu” ifadelerini kullandı.

“Ben 40 yaşındayım köyümde ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım”

Gelen pis kokunun üzerine cesedi bulduklarını söyleyen Mustafa Kazanbaş, “Sabah arazimizde gübrelemeye gelmiştik. Sonrasında buradan bize kötü kokular gelmeye başladı. Bu pis koku neden diye bakarken elbise çantası bulduk. Biraz daha ilerleyince insan cesedi bulundu. Biz cesedi görünce korktuk. Bide elinde tüfek vardı. Muhtarı aradık. Ben 40 yaşındayım köyümde ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Ceset sırt üstü yatmış vaziyetteydi. Az ileride de kafatası vardı” şeklinde konuştu.