Çorum Eğitim ve Kültür Vakfının (ÇEKVA 2023-2025 genel kurulu yapıldı. Genel kurulda İrfan Balkanlıoğlu’un başkanlığında yeni yönetim oluşturuldu.

Genel kurulda ilk olarak divan heyeti belirlendi ve ardından ÇEKVA yönetim kurulu adına faaliyet raporu okundu.

Faaliyet raporu hakkında şu bilgiler yer aldı:

“Çalışmalarımız, Vakfımız amaçlarına uygun olarak; Çorumlu üniversite öğrencilerimize burs, kariyer gelişimi, kültürel ve eğitim amaçlı geziler, konferanslar ve sohbetlerle destek olmak, onlarla Çorumluluk birlikteliğini geliştirmek, Çorumlu hemşehrilerimizle birlik, beraberlik ve dayanışmaya yönelik etkinlikler düzenlemek , üye sayımızın artırılması, tanışıklığı artırmak amacıyla, sosyal etkinlik ve ziyaretlerde bulunmak, doğa ve çevre gibi kültürel etkinlikler yapmak, Çorum’da Çorumlu iş adamlarını ziyaret ederek Vakfımızı ve amacımızı tanıtmak gibi faaliyetlerde bulunulmuştur. Ana başlıklar olarak faaliyetlerimiz şunlar:

“İstanbul merkez çalışmalarımız; üniversiteli öğrencilerimiz birbirleriyle tanışıp, kaynaşmaları amacıyla Vakfımızda genel öğrenci toplantıları yapılmış, öğrenci önderlerinden oluşan gençlik kolu kurularak yıllık çalışma programları oluşturulmuş ve uygulanmıştır. Hemşehrilerimizle tanışmak ve iletişim halinde olmak için özel işyeri ziyaretleri yapılmış, gezi, kahvaltı, iftar yemeği ve küçük sohbet toplantıları yapılmıştır. Ayrıca Kaymakamlarımız ziyaret edilerek vakfımız tanıtılmıştır. Hanımlarımız düzenli olarak vakfımızda toplanarak kermes hazırlıkları yapmışlar ve yemekli toplantılar yaparak vakfımıza önemli bağışlarda bulunmuşlardır. Çorum ve çevre ilçeleri tanıtmak amacıyla 40 kişilik bir ekiple 4 günlük İskilip, Osmancık, Alacahöyük, Hattuşa Çorum gezisi yapılmıştır. Huzurunuzda yardımlarını esirgemeyen belediye başkanlarımıza şükranlarımızı sunarız. Çorum merkezde bulunan sanayi ve iş adamlarımız her yıl iş yerlerinde ziyaret edilmiş, tanışarak vakfımız ve amaçlarımız anlatılmış ve bazı iş adamlarımızdan önemli bağışlar alınmıştır. Üniversiteli öğrencilerimize 2023-2024 öğretim yılında 329, 2024-2025 öğretim yılı 308 adet burs dağıtılmıştır. Burs sponsorlarımıza buradan sonsuz teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız. Ayrıca İstanbul da tarihi ve kültürel yerleri tanıtmak amacıyla yıllık programlar halinde geziler yapılmıştır. İstanbul Aydos mevkiinde bulunan Sevgi ormanımıza öğrencilerimiz ve hemşehrilerimiz ile birlikte ağaç dikimi yapılmıştır.”

Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Baglarbaşı binasında yapılan genel kurulda İrfan Balkanlıoğlu’nun başkanlığında oluşan yönetim ve denetim kurullarında şu isimler yer aldı:

Yönetim Kurulu: Feyzullah Kıyıklık, Prof. Dr. Lütfi Akca, Halil İbrahim Aşgın, Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Prof. Dr. Dilek Yılmazcan, Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Prof. Dr. Serpil Salman, Prof. Dr. Çağatay Çağlar, Doç. Dr. Gökhan Yaprak, Erdem Çenesiz, Hüseyin Kadri Samsunlu, İbrahim Kapaklıkaya, Şeyma Döğücü, Sabit Velidedeoğlu, Hüseyin Kapusuz, Mehmet Yıldırım, Şerif Akdana, Hüseyin Şen, Recep Akça, Yasemin Özaçar, Seyit Arslan, Furkan Zorba, Burak Kartal, Fuat Ardıç. Denetleme Kurulu: Gürhan Galip Kümbül, Adem Höcü, Meryem İnci Yetik, Şerif Yedek.”