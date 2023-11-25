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Yönetiminin Çorumlu bürokrat, vali, milletvekili, belediye başkanlarının oluşturduğu Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı’nda (ÇEKVA), Çorum’un geleceği için büyük hedefler belirlendi.

Bu kapsamda Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı’nın (ÇEKVA) yeni yönetim kurulu, protokol ve işadamlarıyla birlikte istişare toplantısı düzenledi.

Toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, ÇEKVA Başkanı İrfan Balkanlıoğlu ile işadamları katıldı.

Toplantıda ÇEKVA’nın daha fazla öğrenciye ulaşması ve daha fazla üyeye sahip olması için yapılacak çalışmalar konuşuldu.

ÇEKVA Yönetim Kurulu üyesi, AK Parti Kurucular Kurulu üyesi AK Parti eski İstanbul Milletvekili ve Bağcılar eski Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık, Çorumluların üretken bir toplum olduğunu belirterek; “Gelin bu üretkenliğimizi devamlı hale getirelim. Vakfı güçlendirip, üye sayısını çoğaltalım. 10 bin üye yapmamız lazım.” dedi

‘Hiçbir ülke vakıflar olmadan ayağa kalkamaz’ diyen Kıyıklık; “Ben İngiltere ve Tayvan’da cemiyetleri ziyaret ettim. Tayvan’da ziyaret ettiğim cemiyetin her ay aidat ödeyen 11 milyon üyesi var. Vakfın aidat geliri 164 milyon dolar, yıllık geliri ise 2 milyar doların üzerinde. Hiçbir ülke kendi başına o kadar ileri gidemez. Tesadüfen ileri giden hiçbir ülke yok.” ifadelerini kullanarak işadamlarından ÇEKVA’ya destek istedi.

ÇEKVA Başkanı İrfan Balkanlıoğlu ÇEKVA kuruluşundan bugüne kadar 20 binin üzerinde öğrenciye burs verildiğini aktardı.

Balkanlıoğlu; “Maksadımız Çorum’u her açıdan tanıtmak. Kültürünü, sanatını ve diyaloğunu artırmak. Birçok vilayette çalıştım, Doğu ve Karadeniz bölgesindekilerin çok daha tutkun, birbirlerinin ellerinden tutan insanlar olduğunu gördüm. Dernekleri, vakıfları son derece güçlü ve iş adamları sahaya çıkıyorlar, her tarafa yurtlar yapmışlar, biz de inşallah bir yerden tutmak istiyoruz. Bizden önceki yöneticilerin yaptığı gibi önceliğimiz eğitime katkıda bulunmak. Çok zeki ve başarılı olan evlatlarımızı da sadece Çorum’a değil Türkiye’ye kazandırmak. Onlara yurt dışında Almanya, Amerika, İngiltere’de eğitim imkanı sağlayabilirsek, master, doktora yapmalarını, bilim adamı, mucit olmalarını destekleyeceğiz inşallah. Çorum’da çok zeki insanlar var. Çorum’da, Ankara’da İstanbul’da yurt yapmak istiyoruz başarabilirsek, merkezimiz İstanbul’da ama çıkış kaynağımız Çorum, Çorum’u daha sık ziyaret ederek sizlerle daha çok diyalog kurmak istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Organize Sanayi Bölgesi’nde değerli firmalarımızı gezdik, ürettiklerini gördük gözlerimiz yeşerdi adeta bu gezilerimiz sürecek, onların desteğini almak istiyoruz. Bugün cemiyetimize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyoruz.” şeklinde konuştu

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise “Cumhuriyetimizin 100. yılı bitti, yeni bir 100. yıla giriyoruz. Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı ilan etti biz de Çorum yüzyılı diyoruz. Çorum’un eğitimi, kültürü için neler yapılabilir, iş adamlarımız neler yapabilir biz güçlü Türkiye’yle beraber burada güçlü Çorum’u, gelişmiş Çorum’u, müreffeh Çorum’u daha çok eğitimli daha çok kültürlü daha çok medeni Çorum’u nasıl inşa edebiliriz. Temel sorunumuz bu, bu sorunun peşinde de koşuyoruz. El birliği ile katkı sağlayarak ilmek ilmek yeni yüzyıla şehrimizi, ülkemizi hazırlamamız lazım. Bütün dünya yönünü bize dönmüş, tüm mazlumlar yönünü bize dönmüş insan kalitemizin çok yüksek olması, iç dünyamızın çok güçlü olması çok kıymetli bu anlamda el birliğiyle belediyemizle, üniversitemizle, iş adamlarımızla inşallah bunu sağlayacağız. Sayın Balkanlıoğlu az önce vakfın hedeflerinden bahsetti, yurtlardan burslardan bahsetti bu anlamda biz Çorum Belediyesi olarak dünden bugüne artırarak desteklerimizi devam ettireceğiz. ÇEKVA bizim için herhangi bir vakıf herhangi bir dernek değil bizim şehrimizi şehrimiz dışında ilkeli ve tutarlı bir şekilde üst düzeyde temsil ediyor. Bu anlamda da ben ÇEKVA’ya teşekkür ediyorum. Biz ÇEKVA’yla her türlü işi yapabilir, her türlü protokolü imzalayabiliriz, yapabileceğimiz çok iş olacağına inanıyoruz. ÇEKVA’ya ekibine güveniyoruz. İnşallah hep birlikte o yurtları da yaparız bursları da veririz. Davet için ÇEKVA yönetimine teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise ‘Çorum’u sevip Çorum’da yaşamayan ama Çorum’a katkı verip Çorum’un hem bölgemizde hem de ülkemizde önemli bir yere sahip olmasını isteyen iş adamlarımız ÇEKVA destekçileri bir noktada buluşturmamız gereken bir şey var.’ diyerek

“Çorum’a nitelikli göçü, daha doğrusu nitelikli akışı sağlayacak bir takım işbirliklerimizi öne çıkarmamız gerekiyor. Üniversite olarak iş ve işgücü bakımından bir network kurma yolunda ÇEKVA’dan bir hamle bekliyoruz. ÇEKVA gençlerimizin kıymetli olanlarını destekleyip eğitimlerine katkı veriyor. O zaman Çorum’a doğru bir döngü oluşturmanın zamanı geldi. Üniversitemizin 20 bine yakın öğrencisi var. Bu öğrencilerin yüzde 35’i Çorumlu. Biz burada yüzde 65 Çorumlu olmayan öğrencileri yetiştirip gönderiyoruz. Bizim istediğimiz başarılı olanlarını Çorum’da nasıl tutabiliriz? Böylece nitelikli işgücü ihtiyacını karşılayabiliriz. Bu anlamda üniversite olarak 3+1 uygulamasını yüksekokullarda, 7+1 uygulamasını lisansüstü programlarda uyguluyoruz. Üniversite olarak ayrıca 100 yabancı öğrencimizle 4’ten fazla dil bilen bizim de nitelikli iş insanı ihtiyacı olan yerlerde ticaret elçisi olarak yetiştiriyoruz. Böylece ihracıyla çok özel bir olan il Çorum’a katkılar sunmaya çalışıyoruz. Çorum’un geleceği için üniversite olarak biz elimizden geleni yapmaya hazırız.” diye konuştu

Toplantıda ÇEKVA Başkan Yardımcısı Yaşar Karaaslan, Yönetim Kurulu Üyeleri; Feyzullah Kıyıklık, Şerif Akdana, Emre Çakal, Hüseyin Şen, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Sabit Velidedeoğlu, Muhasip Üye Hüseyin Kapusuz, ÇEKVA Ankara Şube Başkanı Bahattin Işık ve ÇEKVA Çorum İl Temsilcisi Ahmet Güngör de hazır bulundu.