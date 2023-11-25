Tahmini Okuma Süresi: dakika

İskilip Belediyesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 6 kadrolu işçi alımı yapacak.

KURA VE MÜLAKAT TARİHLERİ

Kadrolu işçi alımı için noter kurası 8 Aralık 2023 Cuma günü saat 14:00’te, sözlü mülakat ise 12 Aralık 2023 Salı günü saat 14:00’te İskilip Belediye Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek.

Herhangi bir değişiklik durumunda, adaylar İskilip Belediye Başkanlığı web sitesinden duyuruları takip edebilirler.

ÖZEL ŞARTLAR

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

En az öğrenim seviyesi: İlkokul mezunu olmak

En çok öğrenim: Lise veya dengi okul mezunu olmak

Çorum/İskilip İlçesinde ikamet (İlan süresi içerisinde ikametini alanlar kabul edilmeyecektir)

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak

Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor

Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri

Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan )

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde “Talebin ilanından itibaren, adaylara (…)(1) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)

Başvuran adaylar İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

18 yaşını tamamlamış olmak

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm