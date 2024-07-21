Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili sosyal medyayı ayağa kaldıran skandal bir açıklamada bulundu. İslam dinini hedef göstererek "Dine önem veren iktidarlar" diyen Şengör, "30-40 yıl içinde Türkiye olmayacak" dedi.

Daha önce kendi dışkısını yediğini açıklayan Şengör, “AK Parti iktidarı ve İslam dini yüzünden” Türkiye’nin 30 yıl içinde yok olacağını savundu.

'30-40 YIL İÇİNDE TÜRKİYE OLMAYACAK'

Şengör, “Türkiye’nin sonu artık belli ve uzakta da değil bu. Önümüzdeki 30-40 yıl içinde Türkiye olmayacak. Yani bu 20 senelik AKP iktidarı ve ondan önce 1950’den beri gelen, bu dine önem veren iktidarlar, bunlarla beraber, Türkiye’nin istikbali kapanmıştır” ifadelerini kullandı.