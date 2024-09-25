İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal'a iade-i ziyarette bulundu.

Cemil Çağlar'a ziyaretinde Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen ve Şube Müdürleri Hacı Hüseyin Asar ile Ömer Özdemir de eşlik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal'aziyaretin anısına hediye takdim etti.

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Cemil Çağlar ve beraberindeki heyete teşekkür etti.