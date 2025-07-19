İki sezon Çorum FK formasını giyen Cengiz Ötkün yeni sezon için Muğlaspor ile anlaştı.

1991 Almanya doğumlu Cengiz Ötkün Türkiye’da 2018 yılında İnegölspor’da ilk kez forma giydi. 2020-+21 sezonunda Çorum FK’ya transfer olan Cengiz Ötkün ardından Tarsus idman Yurdu Amedspor, İnegölspor formalarını giydikten sonra geçtiğimiz sezon 68 Aksaray Belediyespor’da forma giydi.

Dramatik bir şekilde son maçta şampiyonluğu kaybeden siyah beyazlı takımdan ayrılan Cengiz Ötkün yeni sezon için 2. ligde mücadele eden Muğlaspor ile anlaştı.

Tecrübeli futbolcu yeni takımı ile çalışmalara başladı.