Avrupa Gençlik Olimpiyat Festivalinde mücadele edecek Taekwondo milli takımın teknik direktörlüğünü ilimiz antrenörlerinden İlhan Aşkın yapacak.

20-26 Temmuz tarihlerinde Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yapılacak olan Avrupa Gençlik Festivali (EYOF) da ilk kez taekwondo branşında ülke milli takımı mücadele edecek.

Teknik Direktörlüğünü ilimiz Taekwondo Antrenörü İlhan Aşkın’ın yaptığı milli takım kampını Federasyon Başkanı Bahri Tanrıkulu ziyaret etti. Ziyaret sırasında Teknik Direktör İlhan Aşkın kamp çalışmaları ve milli takım hakkında bilgiler verdi.

Üsküp’te yapılacak olan Avrupa Gençlik Olimpiyat Festivalinde Türkiye’den 15 branşta 120 sporcu mücadele edecek. 50 ülkeden 4500 sporcunun mücadele edeceği bu dev organizasyonda taekwondo branşında madalyalar kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Teknik Direktör İlhan Aşkın ‘Geleceğin olimpiyat yıldızlarının buluşma noktası ve önemli bir organizede ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz. Bizlere bu önemli organize öncesi çok güzel bir kamp imkanı sağlayan ve bizleri ziyaret eden Federasyon Başkanımız Bahri Tanrıkulu’na çok teşekkür ediyorum’ dedi.