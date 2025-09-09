Çorum'da Çepni Mahallesi'ne 16 derslikli ilkokul yapılacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Çepni Mahallesi'nde okulun yapılacağı arsada incelemelerde bulundu.

MODERN VE DONANIMLI OLACAK

Modern ve donanımlı olacak okulda 16 derslik, 2 anasınıfı, sığınak / beden eğitimi salonu, Yemekhane ve kantin, 2 atölye, fen laboratuvarı, görsel sanatlar ve müzik atölyesi, rehberlik ve destek eğitim odaları, 147 kişilik çok amaçlı salon, idari birimler (Müdür, öğretmenler, zümre odaları, okul aile birliği odası), bay ve bayan mescitleri ile ayrıca okul bahçesine basketbol ve voleybol sahaları yapılacak.