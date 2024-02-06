Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı ve Çepni Mahallesi Muhtar Adayı Sedat Ek, 34’ncü yılımızı kutlayarak, Hakimiyet’in yerel basının lokomotifi olduğunu söyledi.

Hakimiyet’in çizgisini bozmadan 34 yıldır tarafsız, objektif ve haberleri olması gerektiği gibi okuyucuya aktardığını ifade etti.

‘BİLGİ, BİRİKİM VE TECRÜBEMLE MAHALLEME HİZMET ETMEK İSTİYORUM’

Geçtiğimiz günlerde Çepni Mahallesi Muhtar Adaylığını açıklayan Sedat Ek, esnaflıktaki ve oda başkanlığındaki bilgi, birikim ve tecrübesiyle ikamet ettiği Çepni Mahallesi’ne hizmet vermek amacıyla mahallesine hizmet etmek istediğini söyledi.

‘MAHALLEMİZİN ÖNEMLİ EKSİKLİKLERİ VAR’

Mahallesinde önemli eksikliklerin bulunduğuna dikkat çeken Ek, “Sorunların çözümünde sorumluluk almak adına muhtar adayı olmaya karar verdim. Mahalle sakinlerimizin vereceği destekle tüm sorunlarımızın çözümü için çalışacağıma söz veriyorum” dedi.