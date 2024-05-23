İnsanlık tarihine kara leke olarak geçen Çerkes sürgününün üzerinden 160 yıl geçti.

Sürgünün 160'ıncı nedeniyle Şehitler Parkına çınar ağacı dikilerek sürgünde hayatını kaybedenler rahmetle anıldı.

Programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Haşim Özsaray, Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Tuncel, Çorum Kafkas Kültür Derneği Başkanı Burhan İlhan, Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Hatice Nilüfer Kaya, Turhan Yılmaz, Ömer Atalar, Şeneser Tokmak ve Semanur Kemaloğlu ile vatandaşlar katıldı.

AŞGIN: ZULÜMLERİ ANLATAN BİR ANIT KAZANDIRACAĞIZ

Programda konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın sürgündeki acının 21 Mayıs 1864 başlayan değil, Habil ile Kabil'in mücadelesi ile başlayan insanlık tarihiyle başlayan acılar silsilesinin bir parçası olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Çerkeslere iki seçenek sundular. Ya sürgün ya soykırım ya da boyun eğme ama hamd olsun Ümmeti Muhammedîn çocukları tarih boyunca zalimlere boyun eğmediler, kahramanlık destanı yazdılar, canlarını ortaya koymak suretiyle işkenceler ve olumsuzluklara rağmen direnişi ateşlediler ve şu anda da direniş ateşi bizi aydınlatılıyor. Kafkas Kültür Derneği, Çorum'da bir anıt yapılabilir mi denildiği zaman ben hiç düşündüğümü hatırlamıyorum. Beraber konuşalım beraber planlayalım, en güzelini en anlamlısını tarihe not düşecek şekilde hep beraber yapalım dedim. Sadece Çerkeslere yapılan bir durum değil. Burhan İlhan burada tüm mazlumları anlatan anıtlar olsun dedi. Bizde Bosna'da, Gazze'de, Doğu Türkistan'daki zulmü ve benzeri zulümleri de anlatan güzel anıtsal bir alan kazandıracağız."